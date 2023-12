Przysięga terytorialsów w Kołobrzegu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

59 terytorialsów złożyło w sobotę przysięgę wojskową w Kołobrzegu. Wcześniej ukończyli 16-dniowe szkolenie.

W grupie, która od 17 listopada brała udział w ćwiczeniach, są aż 33 kobiety. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej strzelali, uczestniczyli w zajęciach taktycznych, a także poznali zasady topografii i łączności. Szkolenie zakończył egzamin w terenie czyli tzw „pętla taktyczna”, w trakcie której mogli wykorzystać zdobytą wiedzę.



Jak mówi chorąży Przemysław Nadolski - oficer prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej - dla niektórych to początek służby zawodowej. - Bardzo często zdarza się, że to jest impuls do starania się o zawodową służbę wojskową. Bardzo wielu młodych ludzi decyduje się na taki krok. My im w tym pomagamy, ukierunkowujemy. Dajemy pewne możliwości, otwieramy pewne drzwi tymi szkoleniami. Bardzo wielu łapie bakcyla i zostaje w wojsku na stałe - mówi Nadolski.



Żołnierze swoją służbę będą pełnić w Trzebiatowie, Choszcznie i Szczecinie.