Makabryczna zbrodnia w regionie. Jest decyzja o areszcie

Trzy miesiąca tymczasowego aresztu dla 40-latka podejrzanego o zabicie ojca i usiłowanie zabójstwa brata. Tak zdecydował sąd.

Do zbrodni doszło w nocy ze środy na czwartek w Kowanowie pod Świdwinem. 40-letni Zbigniew B. rzucił się na brata i zadał mu ciosy nożem i siekierą w różne części ciała m.in. w głowę. Następnie, widząc, że brat się nie rusza, rzucił się na ojca, którego kilka razy uderzył siekierą w głowę. 77-letni mężczyzna zginął na miejscu.Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Udało się go odnaleźć niedaleko jego miejscowości. Był trzeźwy. Grozi mu dożywocie. 40-latek nie przyznaje się do winy.