Jarmark świąteczny w stodole. Rodzinnie i ekologicznie

Świąteczny Jarmark otwarto w sobotę w Stodole Agrodolinki w podstargardzkim Gogolewie.

Przez każdy grudniowy weekend właściciele gospodarstwa edukacyjnego zapraszają do udziału w spotkaniach, kiermaszach i warsztatach. Na zainteresowanych czekają m.in. ekologiczne produkty z miejscowych gospodarstw.



Odwiedzający Agrodolinkę są pod wrażeniem oferty przygotowanej przez wystawców. Małgorzata Sanecka z Marianowa poleca przede wszystkim produkty z domowych spiżarni. - Można nabyć miód z Marianowa, pierniki miodowe, świeczkę z wosku pszczelego. Są lizaki propolisowe, bardzo dobre na gardło, mojej roboty bombki, krasnale. Na pewno rodzinniej będzie tu w Stodole niż w markecie. Tam za dużo bodźców nas rozprasza - mówi Sanecka.



Mariusz Ławniczak, właściciel i organizator jarmarku w Agrodolince przyznaje, że już pierwszego dnia udało się stworzyć odpowiedni klimat. - Widać, że większość osób, które tu przyjeżdża jest zachwycona aurą, która panuje dookoła wiejskiej stodoły. Na co trzeba liczyć? Trzeba się ciepło ubrać, ale również mamy ciepłe wino bezalkoholowe, różne zimowe herbaty, rękodzieło też się cieszy popularnością - podkreśla Ławniczak.



Świąteczny Jarmark w Stodole Agrodolinki organizowany jest w każdą sobotę i niedzielę grudnia, w godzinach od 13.00. do 19.00. W programie także kulig i wspólne ognisko. Na miejscu można zaopatrzyć się również w choinkę, jemiołę i siano na stół wigilijny - prosto z gospodarstwa.