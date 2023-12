Pogarszają się warunki jazdy, zwłaszcza w okolicach Koszalina oraz w powiecie sławieńskim. Tam intensywnie pada śnieg.

Są już pierwsze zdarzenia drogowe. W Cewlinie, w powiecie koszalińskim, kierujący samochodem wpadł do rowu. Jak ostrzega IMGW, intensywny śnieg ma padać do jutra, do 18.