Parlamentarna opozycja: premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przedstawiciele obecnej parlamentarnej opozycji z naszego regionu nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego. Taką deklarację złożyli w trakcie porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem posła PSL Jarosława Rzepy, samo wygranie przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów nie oznacza, że partia ta będzie rządzić.



- Nie mówię o tym, że zdobyło najwięcej głosów, ale na dzisiaj nie jest w stanie tworzyć koalicji z żadnym ugrupowaniem - mówi Rzepa.



Również w ocenie posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego premier Mateusz Morawiecki nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania.



- Chciałem przypomnieć, że to nie dwa tygodnie, tylko został już tydzień, kiedy pan premier Morawiecki ma wygłosić swoje exposé i po nim nie uzyska wotum zaufania i przestanie rządzić - mówi Łącki.



Pogląd dotyczący braku wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego podziela także poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.



- Każdy, kto by zagłosował za wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, będzie wrogiem publicznym numer jeden - mówi Wieczorek.



Ze swoimi przedmówcami nie zgadza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. W jego ocenie nadal nie wiemy, czy jest to rząd na dwa tygodnie czy może na cztery lata.



- Jak wiemy, w dzisiejszych czasach nawet dwa tygodnie czy tydzień, to jest bardzo dużo i bardzo dużo można zrobić - mówi Szałabawka.



Do uzyskania wotum zaufania premier Mateusz Morawiecki potrzebuje poparcia większości sejmowej, czyli 231 posłów.