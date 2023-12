Ważne rondo w ciągu DK26 powstanie w Dębnie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 4 miliony pozyskał samorząd Dębna na budowę nowego ronda w ciągu drogi krajowej nr 26.

Chodzi o skrzyżowanie ulic Kostrzyńskiej, Zachodniej i Słowackiego - mówi burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.



- Inwestycja na którą Dębno czeka 20, a może i więcej lat. Powstanie rondo na skrzyżowaniu tych wszystkich ulic, dwie gminne i jedna krajowa. Jeśli będzie słaba zima, styczeń i luty, będzie pozwalała na rozpoczęcie prac ziemnych, to jest szansa, że w połowie roku kierowcy nim pojadą. Jeśli nie, to trochę się to opóźni, ale na pewno w 2024 roku je otwieramy. Jedyne zmartwienie, jakie mają teraz mieszkańcy, to jak nazwać to rondo, a nie czy będzie - mówi Kulbicki.



Pozyskanie środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.