Można pomóc szczecińskim zwierzakom. TOZ zaprasza na Mikołajki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mikołajki na czterech łapach w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

Od godziny 11.00 w ogródku przy ulicy Ojca Beyzyma w Szczecinie zakupić można różnego rodzaju ciasta, zjeść gorącą zupę dyniową i jednocześnie wspomóc zwierzaki w okresie zimowym.



Mieszkańcy Szczecina od rana chętnie przynoszą artykuły pierwszej potrzeby.



- Dla kotków, ręczniki, poduszki, podkłady. - Zawsze wspomagamy koteczki biedne, w ogóle zawsze wspomagamy TOZ. - Panie robią co mogą, żeby im wszystkim pomóc. Choć nie mają mocy przerobowych to starają się zrobić co się da, żeby tylko te zwierzaki miały jakąkolwiek pomoc. Jesteśmy im za to wdzięczne. - Kupiliśmy pierogi, kupiliśmy ciasto, zabawkę dla kota i kocyk - mówią Szczecinanie.



Mikołajki w ogródku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami potrwają do godziny 16.00.