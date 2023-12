Jarmark świąteczny w Agrodolince. Rodzinne sesje, kulinarna oferta kół gospodyń wiejskich

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Agrodolinka w podstargardzkim Gogolewie coraz popularniejsza. Miejscem imprez, warsztatów i kiermaszów jest stuletnia stodoła gospodarstwa edukacyjnego.

Agrodolinka z ofertą lokalnych producentów i wystawców otwarta jest w każdy grudniowy weekend od 13.00 do 19.00.



Można stąd wyjść z własnoręcznie wykonanymi prezentami, do czego zachęca Karolina Hirniak ze Strachocina, prowadząca w świątecznej stodole warsztaty rękodzieła. - Żeby stworzyć swoją świąteczną pracę, robimy świąteczną gałązkę z użyciem naturalnych materiałów: brzozowej gałęzi, sklejkowych ozdób, szyszek. Drugi projekt to chatka św. Mikołaja na drewnianym sosnowym plasterku z użyciem kawałka deski, odlewów gipsowych, żywych gałązek. Detali jest bardzo dużo.



Goście, którym udało się tutaj dotrzeć, są pod wrażeniem klimatu imprezy. - Ciasto jest bardzo dobre, klimat domowy - mówią.



Dla pani Joanny to nie pierwsza wizyta w Gogolewie. - Dzieci z przedszkola były w październiku, są zadowolone. Zrobiliśmy piękny domek. Można zamówić pyszne ciasto. Polecimy znajomym - zapewnia pani Joanna.



Dużą popularnością cieszą się też rodzinne sesje przy choince oraz kulinarny asortyment kół gospodyń wiejskich dostępny podczas jarmarku.