Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy na szczecińskim jarmarku. Niedzielny wieczór mieszkańcy miasta postanowili spędzić przy akompaniamencie kolęd z grzańcem w dłoni.

Ujemna temperatura nie straszna, bo przez Al. Kwiatową z ledwością można przejść.

U najmłodszych furorę robi karuzela na pl. Żołnierza Polskiego.



- Bardzo ładne. Dużo budek, karuzela. Wszystko jest w punkt. Ozdoby, wszystko jest rewelacyjne. Żona z synem na koło, a córka na karuzelę. Jest zimno. Można kupić grzańca. Dzieci mają atrakcje, dorośli też - mówią szczecinianie.



W niedzielę Jarmark Bożonarodzeniowy czynny jest do godziny 20. A odwiedzać go można do 23 grudnia.