Szpital w Gryficach. Fot. Krzysztof Skonieczny [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowoczesny sprzęt do przeszczepów poparzonej skóry zakupił szpital w Gryficach. To dermatomy pneumatyczne.

To rodzaj noża chirurgicznego do równomiernego pobierania cienkiej warstwy zdrowej skóry i przeszczepienia jej w miejsce, gdzie wystąpiło zniszczenie lub utrata tkanki.



Koszt zakupu nowych urządzeń wyniósł ponad 110 tysięcy złotych. Prawie w całości sfinansował go Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.



Urządzenia wraz z oprzyrządowaniem, z których do tej pory korzystała lecznica, pojadą na Ukrainę. Trafią do Szpitala św. Marcina w Mukaczewie w Obwodzie Zakarpackim.