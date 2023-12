Nielegalnie handlowali olejem i wyłudzali VAT. Grupa przestępcza rozbita [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Krajowa Administracja Skarbowa

15 osób zatrzymała policja za oszustwa w obrocie posamażalniczym. Sprawę prowadzi prokuratura we Wrocławiu, po zawiadomieniu Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

Członkowie grupy przestępczej produkowali i handlowali olejami posmażalniczymi. Wyłudzali zwrot podatku VAT, prali pieniądze oraz fałszowali dokumentację, w tym faktury VAT na sprzedaż towaru za ponad 223 mln zł - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował ponad 26 milionów złotych na rachunkach bankowych spółek i osób fizycznych. Natomiast prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości ponad 27 mln zł. Wśród tego mienia znajdują się nieruchomości i udziały w spółkach - mówi Brzoza.



Funkcjonariusze i pracownicy urzędu wraz z innymi służbami przeprowadzili czynności procesowe w „wytwórni” oleju posmażalniczego w Łódzkiem i u producenta biokomponentów we Wrocławiu.



- Skontrolowany podmiot produkował odpad, czyli ten olej posmażalniczy, który był wykorzystywany do produkcji surowców do paliw. W legalnym obrocie ponowne użycie zebranego odpadu ma obniżyć emisję dwutlenku węgla. Natomiast gigantyczna skala działalności tej wytwórni fałszywego oleju posmażalniczego, powodowała zwiększenie emisji dwutlenku węgla, zamiast jego redukcję - mówi Brzoza.



Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 27 mln zł.