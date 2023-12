Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad osiem milionów złotych kosztować będzie rozbudowa łącznika między drogą wojewódzką 102 a centrum nadmorskiego Pobierowa.

Chodzi o ulicę Wojska Polskiego - mówi wójt gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski.



- Wjazd zaczyna się na rondzie od "stodwójki", a kończy się na przystanku PKS i stąd jest już bardzo blisko do morza, do zejścia plażowego, to długo oczekiwana droga. To będzie z pełną infrastrukturą; będzie ścieżka rowerowa, chodnik, odwodnienie, oświetlenie, nowa nawierzchnia. Robimy kompleksowo kolejny wjazd do Pobierowa - powiedział wójt Oświęcimski.



Na realizację tej inwestycji gmina Rewal uzyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.