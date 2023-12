Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Był poszukiwany, zatrzymał go policjant po służbie. Do zdarzenia doszło w centrum Szczecina.

Mam pecha - tak skomentował zatrzymany mężczyzna. Wcześniej jednak próbował przekonać funkcjonariusza, że to nie on jest poszukiwany.



Policjant zauważył go podczas spaceru. Poszukiwany pracuje za granicą, a do Polski przyjeżdża na weekendy.



32-latek był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia do Zakładu Karnego.

Spędzi tam teraz 1,5 roku.