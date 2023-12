Niebezpieczne kamienice zostaną wyburzone [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Prace rozbiórkowe zdewastowanych kamienic przy ulicy Chrobrego w Stargardzie mają rozpocząć się w najbliższych dniach.

Miasto zdecydowało o wyburzeniu budynków, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. W organizowanych kilku przetargach nie było zainteresowanych kupnem kamienic. Jedna z nich spłonęła w pożarze wywołanym przez bezdomnych. W tej sytuacji rozpoczęto przygotowania do ich rozbiórki.



Natalia Czajkowska-Rzeszut ze Stargardzkiego TBS informuje, że wyburzenie kamienic zaplanowano jeszcze w tym tygodniu.



- Podpisaliśmy z wykonawcą umowę na wykonanie prac rozbiórkowych kamienic przy ulicy Chrobrego 12-14. Przygotowujemy też opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie badań archeologicznych. W przyszłym roku te prace zamierzamy przeprowadzić - mówi Czajkowska-Rzeszut.



Prezydent Stargardu Rafał Zając przyznaje, że od kupna budynków odstraszała konieczność badań archeologicznych.



- Doszliśmy do wniosku, że trzeba najpierw rzeczywiście obiekt rozebrać. Uzyskaliśmy na to zgodę konserwatora. Odtworzyć, szanując też ten historyczny wizerunek. Kwartał ma bardzo duży potencjał. To jest nie tylko spora ilość mieszkaniówki, ale również - po raz pierwszy - dostęp do kanału, do rzeki. Przy okazji tej inwestycji moglibyśmy rozpocząć projekt stargardzkiej Wenecji, który wpisany w strategiach miasta jest od wielu lat - mówi Zając.



Badaniem terenu po rozbiórce kamienic zlokalizowanych w ścisłym centrum Starówki zajmą się archeolodzy na koszt miasta.



Decyzji o ponownej sprzedaży lub przeznaczeniu terenu pod budowę mieszkań komunalnych należy się spodziewać w 2024 roku.