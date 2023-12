Na Pogodnie stanął domek św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ubiegłym roku zaczęło się od spontanicznie postawionej skrzynki, do której dzieci wrzucały listy do Mikołaja. W tym roku pomysłowa Szczecinianka przygotowała też specjalny domek dla Świętego.

Byliśmy na Pogodnie, gdzie dzięki inicjatywie jednej z mieszkanek - Anity Matczuk - stanęła bożonarodzeniowa chatka.



- Skrzynka powstała rok temu. Oglądając film świąteczny taki pomysł mnie naszedł, że można byłoby to wprowadzić i tak zrobiłam. W tym roku do dekoracji postanowiłam użyć domku. No i tak pomyślałam, że jak to dzieci już przychodzą i składają ten list do skrzynki, więc może warto byłoby, aby się na chwilę zatrzymały, zrobiły sobie zdjęcie w jakimś świątecznym anturażu i tak powstał domek - mówi Matczuk.



Domek jest chętnie odwiedzany.



- Bardzo fajnie. - Tutaj jest fajnie i podoba mi się. Jest ładnie, ładnie udekorowane. - Fajna inicjatywa dla dzieci. jest to bardzo miłe - mówią mieszkańcy.



Domek św. Mikołaja stoi dokładnie przy ul. Jana Styki 33 w Szczecinie.