Politycy PiS pytają, kto napisał ustawę wiatrakową

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Platforma Obywatelska i Polska 2050 w ustawie, która ma obniżyć ceny prądu, chce przemycić zapisy umożliwiające wywłaszczanie właścicieli nieruchomości i budowę elektrowni wiatrowych 300 metrów od zabudowań - mówili politycy PiS na zwołanej w Szczecinie konferencji prasowej.

Oceniali, że to pierwsza afera koalicji Donalda Tuska.



W Niemczech lądowe wiatraki można budować 1000 metrów od zabudowań - mówi Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Albo było tak, że podpisali coś, czego nie czytali w ogóle, albo było tak, że sami uczestniczyli w pisaniu tej ustawy. W każdym wypadku, w każdym rozwiązaniu, mamy do czynienia z sytuacją, którą należy nazwać pierwszą aferą, aferą wiatrakową panów Tuska, Hołowni i ich koalicji. No bo jak zrozumieć sytuację, w której 300 metrów od parku narodowego można budować wiatraki, kiedy można stawiać je bardzo blisko zabudowań mieszkalnych, bez odrealnienia ziemi - mówi Bogucki.



To była wrzutka do ustawy o obniżce cen energii dla mieszkańców - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- To była wrzutka, to była próba przemycenia w ustawie mającej chronić ludzi spraw, które są związane z szeroko pojętymi wiatrakami - mówi Szałabawka.



Posłowie PiS ocenili, że ustawę z taką "wrzutką" o wiatrakach, będzie niełatwo podpisać prezydentowi Andrzejowi Dudzie.