Barbórka nie tylko na Śląsku, ale i w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Dziś Barbórka, czyli tradycyjne święto górnicze. Nie wszyscy wiedzą jednak, że obchodzone jest nie tylko na południu Polski, ale także w naszym regionie.

Kopalnia borowiny funkcjonuje w Kołobrzegu od lat siedemdziesiątych. Wydobywa się tu „czarne złoto” wykorzystywane przede wszystkim w branży leczniczej i sanatoryjnej. Edward Sak, kierownik ruchu Zakładu Górniczego w Uzdrowisku Kołobrzeg mówi, że wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z funkcjonowania kopalni na Pomorzu Zachodnim.



- Niewiele osób wie, że działalność górnicza również jest prowadzona w pasie nadmorski, tak jak, na przykład, w Kołobrzegu. Większość społeczeństwa kojarzy sobie zakłady górnicze z kopalniami węgla kamiennego i brunatnego, z kopalnią siarki, miedzi, czyli te zakłady, które są ulokowane na południu. Natomiast na północy zakłady górnicze prowadzą eksploatację surowców naturalnych wykorzystywanych w procesie leczenia. - mówi Sak.



Z uwagi na warunki atmosferyczne wydobywanie borowiny zostało wstrzymane na okres zimowy. Zapasy do wiosny zostały jednak zgromadzone w magazynie, który zapewni zasoby do czasu wznowienia wydobycia.

Obecne wydobycie borowiny kształtuje się na poziomie od dwóch do trzech tysięcy metrów sześciennych w skali roku. Na eksploatowanym obecnie polu wystarczy jej na około 500 lat.