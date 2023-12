Pogoń gotowa na rewanż z Górnikiem

Fot. Daniel Trzepacz / PogonSportNet.pl

Piłkarze Pogoni zakończyli przygotowania do jutrzejszego meczu z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski. Stawką pucharowego pojedynku będzie awans do ćwierćfinału turnieju tysiąca drużyn.

Szczecinianie w miniony piątek w ekstraklasie przegrali na Górnym Śląsku z zespołem trenera Jana Urbana 0:1. Po porażce w Zabrzu ekipa trenera Jensa Gustafssona spadła na 6 miejsce w tabeli rozgrywek o mistrzostwo Polski. Portowcy mają już 11 punktów straty do prowadzącego Śląska Wrocław co praktycznie przekreśla szansę zdobycia pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Polski.



Duma Pomorza niepowodzenia w lidze może powetować sobie w Pucharze Polski. Adrian Przyborek, pomocnik Pogoni liczy jutro na udany rewanż za porażkę w ekstraklasie i zwycięstwo z Górnikiem w pucharowej konfrontacji



- Będziemy mieli już jutro szansę, żeby się zrewanżować, więc to naprawdę będzie świetna okazja. Mecz w Pucharze będzie tak samo ważny jak każdy inny. Wiemy, jaka jest stawka tego meczu - awans do kolejnej rundy, więc jesteśmy dobrze przygotowani, żeby zrewanżować się za poprzedni mecz. - mówi Przyborek.



Wtorkowy mecz piłkarzy Pogoni z Górnikiem Zabrze w 1/8 finału Pucharu Polski rozpocznie się o godzinie 18 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie.