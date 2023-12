Pijany i bez prawa jazdy za kółkiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany, bez prawa jazdy i poszukiwany do odbycia kary - 29-latek został zatrzymany przez kołobrzeskiego policjanta.

W trakcie kontroli kierowca „wydmuchał” 1,6 promila. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy oraz że jest poszukiwany.



Ma do odbycia karę roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego. Czekają go też konsekwencje związane z jazdą po alkoholu, za to grożą mu nawet trzy lata za kratami.