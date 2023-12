Zimne kaloryfery i woda. Awaria trwa od rana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeszcze nie zima, ale mroźna aura daje się we znaki i to nie tylko kierowcom.

Nie ma ogrzewania, ciepłej wody a za oknem mróz - skarżą się mieszkańcy z ulicy Jana Kazimierza w Szczecinie. W mieszkaniu mają zimną zimną wodę w kranach i zimne kaloryfery. Awaria trwa od rana.



Jak mówią państwo Jan i Krystyna Sławscy, problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą mają również ich sąsiedzi.



- W kościach łamie jak jest zimno i trzeba zawsze pilnować tego, żeby była równa temperatura, żeby człowiekowi było przyjemnie. - No i cisza. Do tej godziny nic nie wiemy, gdzie ta awaria, do której ma być. Gary w zlewie stoją nie myte, bo nie ma ciepłej wody. - Płacimy naprawdę grube pieniądze za mieszkanie, za wodę, za wszystko, co by nie było. Mówią właśnie, że żadnej awarii nie ma - mówią państwo Sławscy.



Jak przekazała nam rzeczniczka SEC-u Danuta Misztal, awaria dotyczy jednego bloku przy ulicy Jana Kazimierza w Szczecinie, a ciepła woda i ogrzewania wróci do mieszkańców do godziny 13.