Ruszył kolejny kurs na szczecińskiego motorniczego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W kursie na motorniczych w Szczecinie bierze udział 17 osób.

Po szkoleniu i zdaniu egzaminu państwowego będą oni mogli rozpocząć pracę na początku marca przyszłego roku.



Część praktyczną, przygotowując się do egzaminów wewnętrznych, realizują też osoby z poprzedniego naboru - to 19 osób.



Spółka Tramwaje Szczecińskie wciąż szuka chętnych do pracy. Następny kurs ruszy 29 stycznia przyszłego roku.