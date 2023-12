Fot. Komenda Miejska Policji w Koszalinie.

Kokainę, mefedron, morfinę i amfetaminę - w sumie 7 kilogramów narkotyków udało się przejąć koszalińskim policjantom.

Narkotyki miały trafić na czarny rynek. Ich wartość to ponad pół miliona złotych.



Kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 36 do 49 lat. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających.



Mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.