Kąpiele w nocy i w środku dnia z ograniczeniami

Fot. pixabay.com / kaboompics (CC0 domena publiczna)

W Szczecinku miejscowa spółdzielnia mieszkaniowa zmniejsza cyrkulację w kilku blokach.

Mniejszy dostęp do ciepłej wody dotknął ponad 700. lokatorów kilku bloków na Osiedlu Zachód. Wprowadzone ograniczenia obowiązują od północy do 5:00 rano i od godziny 10:00 do 13:00.



To nie oznacza, że ciepła woda z kranów nie popłynie - wyjaśnił prezes Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Paweł Wronowski. Tłumaczył, że wprowadzone rozwiązanie poparte jest wcześniejszymi badaniami.



Ograniczenia w dostępie do ciepłej wody mają zmniejszyć koszty jej podgrzania.



To kolejne rozwiązanie wprowadzone przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową, które budzi kontrowersje wśród lokatorów. W budynkach zarządzanych przez spółdzielnię montowane są nowe termostaty, które nie pozwalają na całkowite skręcenie grzejników. Skala na nich zaczyna się nie od "0", ale od "2".