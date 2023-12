Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Budowa kolejnego hotelu w sąsiedztwie dzielnicy uzdrowiskowej czy parkingu zabezpieczającego potrzeby tej części miasta? Wątpliwości w tej sprawie nie mają władze Kołobrzegu, które sprzeciwiają się hotelowej inwestycji w sąsiedztwie dworca PKP.

Jedna ze spółek związanych z PKP zwróciła się do magistratu z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego, jakim miałoby być wybudowanie 7-piętrowego hotelu. Chodzi o teren należący do PKP położony na tyłach kołobrzeskiego dworca. Działkę od lat próbowało pozyskać miasto, by stworzyć tam wielopoziomowy parking.



Prezydent Anna Mieczkowska mówi, że nie zgodzi się na budowę kolejnego hotelu w tej okolicy.



- Zrobię wszystko, żeby ten teren nigdy nie został zabudowany żadnym hotelem, apartamentowcem lub tym podobnym budynkiem, który tak naprawdę jest nam niepotrzebny. Potrzebne nam jest miejsce pod parking - mówi Mieczkowska.



O potrzebie budowy parkingu zamiast kolejnego hotelu przekonuje także Mariusz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego.



- W jaki sposób musimy reagować, żebyśmy jako branża, która działa w uzdrowisku, nie była sparaliżowana? Takie rozwiązania typu parking, w tym miejscu, to jest rozwiązanie konieczne - mówi Ławro.



Władze Kołobrzegu zapowiedziały, że na najbliższej sesji Rady Miasta pojawi się projekt uchwały dotyczący wpisania do planu zagospodarowania tego terenu jedynie funkcji parkingowych.