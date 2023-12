Oszuści podają się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej [ZDJĘCIA]

Ewa Pilarczyk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że stosowne ostrzeżenia umieszczono na klatkach schodowych w budynkach. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Ewa Pilarczyk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że stosowne ostrzeżenia umieszczono na klatkach schodowych w budynkach. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Ewa Pilarczyk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że stosowne ostrzeżenia umieszczono na klatkach schodowych w budynkach. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Ewa Pilarczyk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że stosowne ostrzeżenia umieszczono na klatkach schodowych w budynkach. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Oszuści podający się za pracowników spółdzielni grasują po klatkach schodowych i mieszkaniach budynków Osiedla Zachód w Stargardzie.

Udając przedstawicieli administracji informują lokatorów o konieczności przeprowadzenia napraw i remontów - najlepiej za opłatą bezpośrednio "do ręki". Spółdzielnia prosi o zachowanie czujności mieszkańców osiedla, przypominając, że żaden z pracowników nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek pieniędzy od lokatorów.



Administracja osiedla zaleca, by pod żadnym pozorem nie zapraszać do mieszkania takich osób.



Ewa Pilarczyk, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że stosowne ostrzeżenia umieszczono na klatkach schodowych w budynkach.



- Współpracownik spółdzielni nigdy nie oferuje usług, za które trzeba bezpośrednio zapłacić. Wiem, że pojawiły się oferty wymiany drzwi, zakup jakichś produktów, którymi spółdzielnia nie handluje - podkreśliła.



W przypadku jakichkolwiek wizyt, a także składanych propozycji czy ofert spółdzielnia zaleca też weryfikację osoby podającej się za pracownika.



- Jeżeli są jakieś awarie czy usterki, zgłoszenia od sąsiadów - osoba posiada ze sobą identyfikator - dodała.



A mogą być one poważne nie tylko dla portfela. Spółdzielnia prosi też o zgłaszanie przypadków nachodzenia lokatorów pod pretekstem awarii lub wyjątkowej oferty remontowej dla mieszkańców danego budynku.