Co dalej ze ścianką wspinaczkową?

W oczekiwaniu na zapowiadany, środowy wyrok sądu apelacyjnego większość radnych z komisji budownictwa jest za mediacją i utrzymaniem ściany do wspinaczki: dzisiaj omawiano konflikt między właścicielami Big Wall a zarządem spółki szczecińskiego targowiska Manhattan.

Który wypowiedział umowę dzierżawy, sąd pierwszej instancji przyznał mu rację, jutro ma być znany wyrok w apelacji. W związku z tym nikt z Manhattanu nie wziął dzisiaj udziału w obradach komisji.Reprezentujący firmę, która postawiła i użytkuje Big Wall, Artur Demiaszkiewicz oceniał, że spółka Manhattan szukała pretekstu, aby wypowiedzieć umowę i nie reaguje na żadne próby rozwiązania konfliktu.- My też zastanawiamy się, jakie plany wobec tego terenu ma spółka Manhattan, która w zasadzie poprzez całe cztery lata - odkąd trwa ten konflikt - nie przedstawiła wobec nas żadnych rozwiązań czy żadnych propozycji na polubowne rozwiązanie - powiedział.Dariusz Jędrzejewski z Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego apelował, aby miasto włączyło się do mediacji między stronami.- Jako Kupiecka Izba Gospodarcza próbowaliśmy rozmawiać, natomiast to nie jest konflikt gospodarczy, ale personalny - ocenił.Jak tłumaczyli przedstawiciele urzędu, formalnie nie mogą nic zrobić, bo miasto ma podpisaną dzierżawę gruntu z Manhattanem, który poddzierżawia teren dla Big Wall. Do sprawy wrócimy po wyroku sądu apelacyjnego w tej sprawie.