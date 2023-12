IMGW ostrzega przed opadami marznącymi i mgłami osadzającymi szadź

źródło: https://pixabay.com/pl/2582430/Natalia_Kollegova/CC0 - domena publiczna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi na zachodzie Polski i przed mgłami intensywnie osadzającymi szadź na południowym wschodzie.

Synoptyk Emilia Szewczak powiedziała, że opady marznące mogą pojawiać się do czwartku.



- W związku z postępującym od zachodu Europy ociepleniem, które zbliży się do Polski, opady deszczu ze śniegiem i śniegu mogą zmieniać przejściowo swój charakter na opady marznące powodujące gołoledź. Te opady już występują na krańcach zachodnich, ale od godzin popołudniowych i wieczornych będą obejmować coraz większy obszar kraju - mówiła Emilia Szewczak.



Stopień ostrzeżenia przed opadami marznącymi może zostać podniesiony na wyższy, czyli drugi. To oznacza, że opady marznące mogą utrzymywać się nieprzerwanie powyżej sześciu godzin. Nawierzchnie dróg i chodników będą śliskie także na południowym wschodzie.



- Dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także dla południowych części mazowieckiego i lubelskiego, zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. W tych regionach będą występowały gęste mgły intensywnie osadzające szadź, w zasięgu których widzialność spadnie nawet do 50 metrów - zapowiedziała Emilia Szewczak.



Ostrzeżenia przed mgłami osadzającymi szadź będą obowiązywały od 22:00 do jutra do 9:00. Synoptycy ostrzegają także przed silnym mrozem: w rejonach podgórskich Karpat temperatura minimalna może wynieść minus 15 stopni. Zimno będzie także na Mazowszu, gdzie termometry wskażą minus 13.



Przelotne opady śniegu prognozowane są dla Lubelszczyzny, centrum kraju oraz dla Pomorza Zachodniego.