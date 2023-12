Mieszkowice. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejna droga w Mieszkowicach zostanie przebudowana. Chodzi o jedną z ulic Osiedla Jagiellonów, na modernizację której samorząd otrzymał kilkaset tysięcy rządowego dofinansowania.

To wsparcie na trzeci i zarazem ostatni etap tej inwestycji - mówi burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa.



- Dokładnie chodzi o ulicę Fabryczną, ten trzeci etap kończy tą inwestycję. Suma dofinansowania to jest ponad 300 tysięcy złotych plus nasze około 250 tysięcy złotych, cała inwestycja to 600 000 złotych. Inwestycja jest już wpisana do budżetów, a jej realizacja przypadnie na 2024 rok. - mówi Salwa



Przebudowa ulicy Fabrycznej w Mieszkowicach dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.