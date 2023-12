Plaża w Rewalu. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

"Promenada zachodzącego słońca" powstanie w przyszłym roku w gminie Rewal. Ponad kilometrowy deptak udostępniony zostanie turystom wzdłuż nadmorskiej plaży.

Docelowo połączy on Trzęsacz z Rewalem - mówi wójt gminy Konstanty Tomasz Oświęcimski.



- Chcemy ucywilizować ten deptak, który został, można powiedzieć, wydeptany tam siłą przyzwyczajenia po klifie. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, to będzie piękny ciąg spacerowy od przystani rybackiej w Rewalu aż do ruin kościoła w Trzęsaczu, także naprawdę warto przyjechać w przyszłym roku i sądzę, że do jesieni będzie gotowy - mówi Oświęcimski.



Na realizację tej inwestycji zgodę wydał już Urząd Morski. Zielone światło dały taże Wody Polskie oraz Lasy Państwowe.