Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym jedna ciężko, w wybuchu gazu przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Do eksplozji doszło w jednym z budynków produkcyjnych na terenie stoczni "Pomerania".

Strażacy zgłoszenie otrzymali po godzinie 8 - mówi Franciszek Goliński ze szczecińskiej straży pożarnej.- Wszystkie trzy osoby zostały przekazane do zespołów ratownictwa medycznego. Nasze działania po godzinie 9 zostały zakończone. Nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. W wyniku tego zdarzenia nie doszło do jakiegoś pożaru. Doszło do wybuchu gazu, który się zgromadził w ograniczonej przestrzeni tej hali. Była to dosyć dużych rozmiarów hala, więc fala ciśnieniowa, która mogłaby powstać, nie uszkodziła budynku. - mówi Goliński.Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.