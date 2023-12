Walka o przedszkole na szczecińskim Skolwinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

NIE dla likwidacji przedszkola na szczecińskim Skolwinie - z takimi transparentami przyszli w środę do magistratu rodzice i radni Prawa i Sprawiedliwości. To kolejny etap protestu przeciwko zamknięciu placówki i przeniesieniu dzieci do szkoły przy ul. Karpackiej.

Ich bezpieczeństwo jest zagrożone, bo infrastruktura szkoły jest niedostosowana do najmłodszych - oceniają rodzice. - Jest to budynek położony na górce. Prowadzi tam wąska droga, która właściwie powinna być ulicą jednokierunkową. Nie ma możliwości minięcia się tam dwóch pojazdów. Trzeba zjeżdżać na wąski chodnik, to stwarza dodatkowe zagrożenie. Chodzą dziki, płot jest niezabezpieczony. Wyobraźcie sobie państwo teraz trzylatka, który nie jest tak okiełznany, jak dziecko 6-7-letnie.



Uchwałę w tej sprawie ma podjąć szczecińska rada miasta. - Radni PiS będący w opozycji apelowali do kolegów z klubu prezydenta i Platformy Obywatelskiej, aby ci usłyszeli dzisiejszy głos rodziców - mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński. - Wydaje się, że ten głos nie jest jeszcze wystarczająco słyszalny.



Szczeciński magistrat przenosi dzieci do szkoły przy ul. Karpackiej, bo zaplanowano remont Domu Kultury Skolwin, gdzie obecnie znajduje się przedszkole. Dla rodziców - jak mówią - to tylko pretekst, by ostatecznie zamknąć przedszkole i scalić je ze szkołą.