Młodzież uczyła się gotowania i nawyków żywieniowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zorganizowali warsztaty kulinarne, żeby pokazać młodzieży, jak można jeść smacznie - a przede wszystkim zdrowo.

Spotkanie zorganizowano w szczecińskim Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie.



Były zajęcia z profesjonalnym kucharzem, podczas których nie tylko uczyli się gotować, ale także tego, że warto na przykład zwrócić uwagę na pochodzenie produktów używanych w kuchni.



- To przydatne w codziennym życiu. Zawsze zostanie wiedza w życiu dorosłym. Robiliśmy pierniczki na kiermasz. Jest dzień pieroga, to robimy pierogi - mówią uczestnicy warsztatów.



- Propagujemy produkty ekologiczne z województwa zachodniopomorskiego, dlatego zaprosiliśmy młodzież do udziału i kształtowania ich nawyków żywieniowych, żeby zwracali uwagę, co kupują i co jedzą - mówi Karolina Rogacka, pracownik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Szczecin.



Podopiecznymi ośrodka przy ul. Kamiennej 22 na szczecińskim Skolwinie są dziewczęta w wieku od 13 do 18 lat.