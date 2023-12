Nie żyje mężczyzna poszkodowany w wybuchu gazu

Do wybuchu gazu doszło po godzinie 8 na terenie Stoczni Pomerania przy ul. Gdańskiej w Szczecinie.

Wybuch miał miejsce w jednej z hal przemysłowych. Poszkodowanie zostały trzy osoby, w tym jedna była zakleszczona i przygnieciona blachą - mówi Paulina Hejgel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- W najcięższym stanie był mężczyzna, który był nieprzytomny. Doszło u niego do urazu czaszkowo-mózgowego. Mężczyzna był reanimowany, ponieważ doszło u niego także do nagłego zatrzymania krążenia i w bardzo ciężkim stanie został przekazany do szpitala. Pozostali dwaj mężczyźni byli przytomni, w stanie stabilnym. Jeden z nich doznał urazu głowy, drugi urazu głowy i kończyny górnej. Ci mężczyźni także zostali zabezpieczeni i przetransportowani do szpitali - mówi Hejgel.Informację o śmierci jednego z poszkodowanych potwierdziła Joanna Woźnicka, rzeczniczka Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.