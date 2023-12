A w Dąbkach nowa sala gimnastyczna...

źródło: https://pixabay.com/pl/958419/superdirk/CC0 - domena publiczna

W nadmorskich Dąbkach dobiega końca budowa nowej sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich.

To największa w ostatnich latach oświatowa inwestycja w gminie Darłowo.



- Jest to obiekt 40 x 20 metrów z pełnowymiarową salą, z widownią, z salą konferencyjną i salami dla dzieci. Wartość tej inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Cieszmy się z tego, bo to inwestycja, która będzie służyła naszym dzieciom przy tej szkole, a z drugiej strony będzie wykorzystywana do celów rekreacyjnych w uzdrowisku Dąbki - zapowiada wójt Radosław Głażewski.



Z nowej sali gimnastycznej uczniowie i mieszkańcy Dąbek będą mogli skorzystać prawdopodobnie już w kwietniu przyszłego roku. Jej budowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.