Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowa atrakcja turystyczna w naszym regionie. Chodzi o ścieżkę rowerową z Mieszkowic do miejscowości Gozdowice.

Powstać ma do końca 2024 roku.



- Podpisaliśmy umowę, oddaliśmy plac budowy, wykonawca jest wyłoniony. Wartość: prawie osiem milionów, bo jest też nasz wkład, odległość - niespełna osiem kilometrów. Firma z Myśliborza będzie wykonywała to zadanie - zapowiada burmistrz Mieszkowic, Andrzej Salwa.



Budowa ścieżki rowerowej z Mieszkowic do Gozdowic dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Polski Ład".