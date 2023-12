RSnW: Bogucki i Sachajko o ustawie zamrażającej ceny energii

Sejm przeciwny rządowemu projektowi o zamrożeniu cen energii, a dalsze prace będą prowadzone nad projektem złożonym przez Koalicję Obywatelską i Polskę 2050.

Pierwszy z nich zakładał przedłużenie ulg na cały 2024 rok. Natomiast projekt sejmowej większości tylko do połowy przyszłego roku. W ocenia gościa audycji "Radio Szczecin na Wieczór", posła Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Boguckiego - jest to zła decyzja.- Jeżeli chodzi o projekt, który pozostał w Sejmie, i który będzie dalej procedowany, to można porównać go do tarczy, która jest dość mocno dziurawa i po pół roku się rozleci - ocenił poseł Bogucki.Projekt KO i Polski 2050 zawierał także przepisy umożliwiające stawiania wiatraków w odległości 300 metrów od terenów zabudowanych i wywłaszczeń pod ich budowę. Zdaniem posła Kukiz'15, Jarosława Sachajko, to zapisy korzystne przede wszystkim dla firm zagranicznych.- Próbuje się wrócić do polityki, która była za rządów PO-PSL, że mają zarabiać inni - dodał poseł Sachajko.Ostatecznie sejmowa większość zdecydowała o usunięciu zapisów dotyczących wiatraków z ustawy o zamrożeniu cen energii.