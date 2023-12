"Afera wiatrakowa była. Pytanie, kto napisał tę ustawę"

Marcin Bedka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Afera wiatrakowa w Sejmie była i próba wycofania się z niektórych zapisów proponowanej ustawy niczego nie zmienia. To opinia lidera Konfederacji na Pomorzu Zachodnim Marcina Bedki, który był gościem porannej "Rozmowy pod krawatem" Radia Szczecin.

- Dużo pracuję przy wiatrakach, ze względów zawodowych i geodezyjnych. Wiem jak to wygląda, z jakimi problemami to się wiąże. Afera wiatrakowa jak najbardziej była, pytanie kto napisał de facto tę ustawę. Dlaczego wydaje się, że to nie pisali posłowie tylko raczej lobbysta, który się na tym zna. Natomiast to, że ona jest tam zasypywana teraz na wszelkie możliwe sposoby i została wycofana z Sejmu, to dobrze. Lepiej żeby takiej ustawy nie było - mówi Bedka.



W ocenie Marcina Bedki obecnie infrastruktura w Polsce nie jest przygotowana na zwiększoną liczbę wiatraków. Głównie ze względu na niedostosowane do tego sieci przesyłowe.