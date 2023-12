Program do którego przystąpił Urząd Marszałkowski "to strzał w kolano"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ten program to strzał we własne kolano - mówili samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o program: wzmacnianie systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie, do którego przystąpił Urząd Marszałkowski.

Jak mówił w czwartek wojewódzki radny, projekt jest realizowany przez agencję Unii Europejskiej - pośrednio z fundacją Georga Sorsa. Jego celem jest brak dyskryminacji i równe traktowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego.



Z tym, jak przypomina Rafał Niburski, marszałek województwa Olgierd Geblewicz ma już pełnomocnika ds. równego traktowania. Tym samym rozumieć można, że dotąd pani pełnomocnik Bogna Czałczyńska pozorowała jedynie działania w tym zakresie - mówił Niburski.



- Czyli przystąpienie do tego programu, wskazywanie słabych punktów, to jest jakieś wotum nieufności wobec pani Czałczyńskiej? Czy ona być może nie wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków, więc musi jej zewnętrzna agencja wskazać obszary i kierunki, w których powinna działać? - mówi Niburski.



Radny PiS zapowiedział także interpelacje do marszałka województwa w tej sprawie - z pytaniem, czy Urząd Marszałkowski dołoży własne pieniądze do realizacji programu.