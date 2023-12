Przedszkolaki poznały historię Misia Wojtka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To historia polskich żołnierzy opowiedziana w sposób przyjazny dla dzieci" - szczeciński IPN przybliżył przedszkolakom "Historię Misia Wojtka", brunatnego niedźwiedzia, którym zaopiekowali się żołnierze 2 Korpusu Polskiego.

Miś brał udział w bitwie o Monte Cassino i stał się symbolem 22 kompanii zaopatrywania artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Andersa.



W formie interaktywnego spektaklu dzieci poznają m.in. dzieje Polaków wysiedlonych na terenach okupowanych przez Związek Radziecki.



Postać misia Wojtka jest dzieciom dobrze znana i bardzo ją polubili - mówi Beata Czapiewska, nauczycielka Katolickiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie.



- To jest opowieść, której na szczęście nie musieli być uczestnikami, ale są zainteresowani. Tu jest bardzo dużo dzieci, które dużo też wiedzą o historii naszej armii Andersa. To będzie takim uzupełnieniem i dopełnieniem tej ich wiedzy - mówi Czapiewska.



- Jest tak przygotowany, żeby dzieci razem z aktorami uczestniczyli w tym wydarzeniu, w tym spektaklu, razem śpiewają. W przystępny sposób opowiadając historię tego małego niedźwiadka brunatnego, który urósł później na dużego, silnego niedźwiedzia, opowiadamy historię o losach polskich żołnierzy - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Spektakl został już wystawiony około 500 razy. Obejrzało go łącznie około 50 tysięcy dzieci w Polsce i na świecie. W Szczecinie został odegrany kilkakrotnie.