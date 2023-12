Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

23 firmy szukały pracowników na Politechnice Morskiej. W czwartek odbyły się tam Targi Pracy.

Studentów do zatrudnienia szukali armatorzy, firmy spedycyjne, a nawet Urząd Morski w Szczecinie. - W Polskiej Żegludze Morskiej szukamy od praktykantów do kapitanów. jest zainteresowanie, ale chcemy, żeby było większe - mówi przedstawicielka pracodawcy.



Pozyskujemy marynarzy na stanowiska szeregowe, głównie kadetów pokładowych, maszynowych - dodaje przedstawiciel innej firmy.



Targi pracy organizujemy już po raz czwarty - mówi Joanna Szozda z Biura Karier Politechniki Morskiej. - Są oferty skierowane do studentów III i IV roku. To oferty pracy, ale również oferty praktyk dla studentów młodszych roczników.



Studenci na targach szukali głównie praktyk.