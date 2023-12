A teraz jeszcze: "na schronisko". Kolejne oszustwo w Szczecinie

By pomóc bezdomnym psom i kotom można przekazać darowiznę bezpośrednio na konto schroniska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W ostatnich dniach pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt odebrali kilka telefonów od mieszkańców, których odwiedziły osoby podające się za wolontariuszy.

Twierdziły, że zbierają pieniądze dla psów i kotów.

Ktoś puka do drzwi i twierdzi, że zbiera datki na #szczecin'skie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt❓🐶🐱 Uważaj, bo pieniądze najpewniej nie trafią do potrzebujących zwierzaków❗😡Więcej ℹ⤵https://t.co/dXPnYTUa38 — Miasto Szczecin (@Miasto_Szczecin) December 7, 2023

By pomóc bezdomnym psom i kotom można przekazać darowiznę bezpośrednio na konto schroniska.





Można też przynosić rzeczy; obecnie najbardziej potrzebny jest żwirek roślinny dla kotów oraz dobrej jakości karma mokra dla kociąt, dorosłych kotów oraz szczeniąt.

nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0332 3599

Schronisko wyjaśnia, że nie prowadzi żadnej tego typu zbiórki na terenie Szczecina.Nie współpracuje też z osobami, które zbierają pieniądze do puszek.Można je przynosić do schroniska przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1, od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie -