Groził maczetą i okradł przechodnia w centrum Szczecina. Tłumaczył, że był pijany

Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / Mikewildadventure (domena publiczna)

Zaatakował maczetą w centrum Szczecina - mężczyzna stanie przed sądem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło 21 sierpnia o godzinie 4 nad ranem na placu Rodła. Podejrzany podszedł do innego mężczyzny na przystanku autobusowym, maczetę przyłożył mu do szyi i zażądał pieniędzy. Ofiara oddała mu 310 złotych. Sprawca wtedy uciekł.



Policjanci zatrzymali mężczyznę, odnaleźli u niego maczetę. Został on tymczasowo aresztowany. Jak tłumaczył, gdy dopuścił się rozboju był pijany.



Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.