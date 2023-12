Schronisko dla bezdomnych zwierząt ostrzega przed oszustami

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie nie zbiera pieniędzy przez wolontariuszy, to mogą być oszuści - ostrzega szczeciński magistrat.

Mamy sygnały od mieszkańców, że takie przypadki się zdarzają - mówiła w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " kierownik schroniska Ewa Mrugowska.- Absolutnie nie robimy takich rzeczy. Wszystkich państwa proszę, żebyście nie wkładali pieniędzy do takich puszek. Niezależnie od tego, czy ktoś chodzi po mieszkaniach, domach, blokach, czy też stoi pod sklepem - mówiła kierownik schroniska.Niestety to drugi raz. Z podobną akcją mieliśmy do czynienia przed Wielkanocą - dodała Ewa Mrugowska.- To jest po prostu wymuszanie. Polacy kochają zwierzęta i jest to okres zimowy, przedświąteczny, wszyscy mamy o wiele bardziej otwarty portfel. Mamy też większy gest i niestety oszuści z tego korzystają - mówiła kierownik schroniska.Jeśli ktoś chce realnie pomóc zwierzętom, może przekazać darowiznę pieniężną bezpośrednio na konto Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (20 1020 4795 0000 9302 0332 3599), lub też przynieść np. żwirek roślinny dla kotów czy karmę bezpośrednio do schroniska przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1, od poniedziałku do soboty w godzinach 8-16.