Jest już mieszkanie wytchnieniowe w Podgrodziu [ZDJĘCIA]

To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia". źródło: https://www.wzp.pl

To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia". źródło: https://www.wzp.pl

To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia". źródło: https://www.wzp.pl

To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia". źródło: https://www.wzp.pl

Mieszkanie wytchnieniowe powstało w Podgrodziu (Nowe Warpno). Mieści się w sąsiedztwie tamtejszego domu seniora.

W mieszkaniu są dwie sypialnie, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny i łazienka. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia gospodarcze.Jednocześnie z całodobowej pomocy może korzystać pięć osób. Pobyt zaplanowano do 14 dni.W tym czasie opiekunowie będą mogli wykorzystać ten czas na odpoczynek czy załatwienie najpotrzebniejszych spraw.Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia".Lokal należy do zasobów Powiatu Polickiego i jest dzierżawione przez Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek" i właśnie ta organizacja odpowiedzialna będzie za koordynację i prowadzenia działań w mieszkaniu.