Cud techniki przebył drogę dookoła świata i trafił do Świnoujścia

Piotr Piwowarczyk, opiekun fortu. Fot. Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Fot. Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

Cud techniki sprzed 150 lat od środy jest pod dachem Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda. Zanim armata trafiła do Świnoujścia, przebyła bardzo długą drogę.

By haubica projektu Henricha Erharda z 1880 roku wróciła nad Bałtyk, do Świnoujścia, najpierw musiała okrążyć świat - mówi Piotr Piwowarczyk, opiekun fortu. - Niemcy, Turcja, Wielka Brytania, Indie, Nepal, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i na końcu Świnoujście. Armata podróżniczka przebyła świat dookoła. Tak naprawdę wróciła do punktu, gdzie zaczęła się jej historia. Mowa o haubice 8,7 centymetra. Unikalnym zabytku techniki wojskowej, który trafił do naszego muzeum.



Dodaje, że warto było o nią zabiegać, bo egzemplarzy takich jak ona na całym świecie jest tylko kilka. - Miny celników, policjantów, straży granicznej nie tylko w Polsce, ale krajach, przez które jechała, było bezcenne - powiedział Piwowarczyk.



To nie jedyny nowy eksponat. Kilka dni temu, dzięki współpracy z Muzeum Oręża Polskiego, do Fortu Gerharda trafił relikty, które wydobyto z dna Świny podczas jej pogłębiania.