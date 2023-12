Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie. Fot. www.facebook.com/Mos-im-Św-Brata-Alberta-w-Szczecinie

Chłopak uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, odnalazł go funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Szczecinie. 14-latek, który miał przebywać w ośrodku im. Św. Brata Alberta odnaleziony został na Dworcu Głównym.



Straż Ochrony Kolei przyłączyła się do poszukiwań policji. Podczas patrolu jeden z funkcjonariuszy zauważył chłopaka na peronie. Nastolatek został przekazany policji, po czym wrócił do ośrodka.