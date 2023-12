SKM - "Trakcja" zawarła ugody z PKP PLK

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Spółka "Trakcja" zawarła ugody z PKP PLK dotyczące realizacji kontraktów związanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - informuje portal rynek-kolejowy.pl.

Łączna wartość obu ugód wynosi prawie 300 milionów złotych. Budowa SKM-ki przedłuża się. W ramach projektu modernizowana jest linia kolejowa łącząca Szczecin z Policami, natomiast na trasach do Goleniowa, Gryfina i Stargardu powstają nowe przystanki, a istniejące przechodzą remont.



Obecnie wszystko wskazuje na to, że ruch pasażerski do Polic wróci dopiero w grudniu 2025 roku. Nie jest pewne, czy do tego czasu uda się uruchomić dodatkowe połączenia w pozostałych kierunkach.