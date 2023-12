Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej włączają się do akcji "Paczuszka dla Maluszka". To już trzeci rok z rzędu. Wraz z rodzinami kompletują paczki.

Dary trafią następnie do domów dziecka, samotnej matki i hospicjów. Starszy sierżant Rafał Soliński pomaga w akcji już kolejny rok.



- Paczki powstają z dobroci serca obecnych tu ludzi, żołnierzy, którzy chcieli się włączyć do tej akcji i pomóc najmłodszym, którym - wiadomo - trzeba pomóc. Do tych paczek wkładamy głównie artykuły higieniczne, kosmetyki dla dzieci, chemię, środki do prania, nawilżone chusteczki, rzeczy, które są najbardziej potrzebne - podkreślił.



Zbiórka potrwa do 20 grudnia - później paczki trafią do potrzebujących.