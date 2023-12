Dziury, spękania, ubytki asfaltu i koleiny - to wszystko zniknie wkrótce z ulicy Mostowej w Świnoujściu.

Firma z Nowogardu wyremontuje ponad dwukilometrowy odcinek, od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej.



Koszt prac to blisko 7 milionów złotych, z czego ponad 1,5 miliona to dofinansowanie rządowe.