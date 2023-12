Młodzi ludzie dzięki technologii chcą ulepszać świat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wykorzystują nowoczesne technologie chcąc ulepszyć świat - uczniowie ze Szczecina biorą udział w ogólnopolskim konkursie naukowym Explory.

W piątek w szczecińskim Technikum Technologii Cyfrowych odbyła się prezentacja projektów przygotowanych przez młodzież z naszego miasta. Michał Żak stworzył program, który pozwoli na przygotowanie grafiku w firmie, tak aby pracodawca i pracownicy byli zadowoleni.



- System uwzględnia to, na jakiej umowie jest dany pracownik. W moim projekcie, w firmie, kiedy jest bardzo dużo osób zatrudnionych o umowę zlecenie, jest problem z grafikami, ponieważ ludzie przychodzą o różnych godzinach. Trudno jest dopasować wszystkie grafiki i czas, który jest potrzebny na stworzenie grafiku jest zdecydowanie zbyt duży. Nasz system ogranicza to do minimum, praktycznie bazując na samych algorytmach, co jak ma co działać - mówi Żak.



Do konkursu w tym roku przystąpiło 29 szkół z całej Polski. Finał odbędzie się w przyszłym roku w Gdyni. Zwycięzcy otrzymają m.in. nagrody finansowe.